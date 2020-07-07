Москва, , 14:09 — REGNUM Поддержка малого и среднего бизнеса на фоне карантинных мер могла бы быть эффективнее, чем оказалось на практике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме.

«Я считаю, что можно было бы больше поддержать. Я говорил про средний и малый бизнес, более широкий круг компаний», — заявил Кудрин.

«Конечно, доступность в какой-то момент была сложна с точки зрения процедур. То есть, допустим, когда по ОКВЭД выделялось, не у всех они были в нужном состоянии. Никогда никто не обращал внимания на эти поданные компаний чисто формальные. И в какой-то критический момент оказалось, что это важно для выделения средств», — подчеркнул он.

Впрочем, в дальнейшем механизмы выделения средств уточнялись, добавил он.

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