Майкоп, , 14:08 — REGNUM Власти Адыгеи приняли решение о возобновлении работы ряда объектов, занятых в туристической отрасли. Так, согласно указу, подписанному главой региона Муратом Кумпиловым, приступить к первому этапу снятия ограничений на прием туристов смогут гостиницы и гостевые дома, а также предприятия, организующие экскурсии для туристов.

По словам руководителя республики, они будут работать лишь в случае соблюдения всех правил, установленных Роспотребнадзором. В этих целях комитет по туризму и курортам разработал отраслевые стандарты. Так, для турпредприятий обязательны индивидуальные санитарные группы для организации экскурсий в соответствии с санитарными требованиями.

В Адыгее открытия туристического сезона ждут свыше 50 гостиниц, гостиничных домов, домов отдыха. Общий объем койко-мест в них составляет свыше 2,5 тысячи, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

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