Москва, , 14:04 — REGNUM В 2019 году из объёма неэффективно растраченных государственных средств 2−3 млрд рублей пришлись на чистое воровство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме.

«Примерно та же цифра, примерно 2−3 млрд — это, где чистое воровство. Остальное — нарушения процедур закупок, нарушение бухгалтерского учёта, нарушения, связанные с целевым назначением, нецелевым использованием», — заявил Кудрин.

«Истраченные не так, как планировалось. Из них только 2−3 млрд — это обычное, чистое (воровство). Ущерб, который, к сожалению, ничем не прикрывается», — подчеркнул он.