Москва, , 14:04 — REGNUM «Почта России» инвестировала в средства защиты для недопущения распространения коронавируса более 1,5 млрд рублей. Об этом 7 июля заявил глава компании Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, в стране работают 42 тыс. отделений «Почты России» и 330 тыс. человек.

«Мы инвестировали солидный бюджет — более 1,5 млрд рублей, — сказал Акимов. — Это и средства индивидуальной защиты, и перегородки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Акимов заявил, что в период пандемии коронавирусной инфекции «Почта России» добросовестно продолжала исполнять свои обязанности в качестве федерального оператора почтовой связи.

По его словам, в компании значительно «уменьшилась текучка, практически на четверть по сравнению с предыдущим годом», более того, были открыты 5 тысяч новых вакансий.

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