Цхинвал, , 14:12 — REGNUM Туристическая отрасль в Южной Осетии была передана министерству экономического развития. Указ об этом 6 июля подписал президент страны Анатолий Бибилов, сообщает пресс-служба главы республики.

В тексте опубликованного указа говорится о преобразовании комитета молодежной политики, спорта и туризма в комитет молодежной политики и спорта. Все функции туристической отрасли отданы минэкономразвития.

Стоит отметить, что туризм в Южной Осетии считается одним из перспективных направлений в экономике республики, но туристическая инфраструктура в постсоветское время пришла в упадок.