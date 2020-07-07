Москва, , 14:05 — REGNUM Российские компании активнее всего тестируют инновационные технологические решения по привлечению клиентов и работы с ними. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Такой вывод был сделан в рамках конкурса «Инновации против кризиса». В рамках него в мае в открытый доступ было выложено 58 цифровых решений для предприятий любого профиля, которые были призваны облегчить их работу в том или ином направлении.

При этом самыми непопулярными проектами среди предпринимателей оказались модели для перевода бизнес-моделей из обычного в цифровой формат.

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