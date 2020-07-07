Москва, , 13:59 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла пакет законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Определяется правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. Определять участки арктического шельфа РФ, на которых применяются меры господдержки, будет правительство РФ.

В документе также прописаны особенности осуществления градостроительной деятельности в Арктической зоне, особенности въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории Арктики. Кроме того, установлены общие условия деятельности резидентов, а также сроки проведения их плановых проверок.

Резидентами Арктической зоны могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 млн рублей. Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Одновременно в третьем чтении Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, направленные на реализацию базового закона о господдержке бизнеса в Арктической зоне.

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