Москва, , 13:57 — REGNUM Согласно новому прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей в России в 2020 году могут оказаться на 23,9% ниже уровня реализации прошлого года. Об этом 7 июля говорится в опубликованном пресс-релизе АЕБ.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель сообщил, что в ассоциации предполагают, что за 2020 год на российском авторынке будет продано 1 339 000 проданных автомобилей, что ниже уровня прошлого года на 23,9%.

«Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии», — добавил он.

Напомним, до начала пандемии коронавируса в АЕБ прогнозировали, что продажи автомобилей в России упадут в 2020 году на 2,1%, до 1,72 млн экземпляров.

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