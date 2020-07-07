Ташкент, , 13:50 — REGNUM Проект по созданию сети бизнес-инкубаторов и по стимулированию предпринимательства в Узбекистане поддержит корейское агентство международного сотрудничества KOICA, сообщили 7 июля в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

7 июля состоялись переговоры между министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым и президентом KOICA Ли Ми-Кьюнг. Стороны также обсудили создание центра профессионального обучения в Ургенче за $14 млн.

Отмечается, что с начала открытия офиса KOICA в Узбекистане воплощен 31 проект на сумму $107 млн, организованы стажировки 2 тыс. узбекистанских специалистов. В ближайшее время стороны планируют запустить еще три новых проекта на сумму $27,5 млн.

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