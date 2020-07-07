Брянск, , 13:46 — REGNUM 9 июля 2020 года в Брянской области состоится открытие выставки «Всероссийский день поля» — одного из крупнейших смотров достижений российского агропромышленного комплекса. С учетом эпидемиологической ситуации в этом году Минсельхозом России принято решение о проведении мероприятия не только в традиционном формате, но и в режиме онлайн, что позволит увеличить его охват и познакомить с актуальными разработками отечественного АПК более широкую аудиторию, а также по-новому взглянуть на решение вопросов развития сельского хозяйства, аграрной науки и технологий. Партнерами мероприятия стали производитель минеральных удобрений «ФосАгро», лизинговая компания «Росагролизинг» и Россельхозбанк.

Выставка по сути открывает новый аграрный сезон, который обещает стать удачным. И хотя перспективы по урожайности и качеству пока не очевидны — сев в целом по стране был завершен буквально на прошлой неделе — Минсельхоз России уже увидел возможность увеличить прогноз урожая зерновых до 122,5 млн тонн. В ряде регионов урожаю могут помешать неблагоприятные метеорологические условия, но ситуация на контроле. На заседании оперативного штаба Минсельхоза первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов поручил региональным органам управления АПК взять на особый контроль ход уборочных работ и предоставление оперативной отчетности.

На том же заседании обсуждалось обновление парка сельхозтехники, в том числе через программы льготного лизинга. За несколько дней до этого правительство выделило 6 млрд рублей на пополнение оборотного капитала АО «Росагролизинг». Предполагается, что они позволят аграриям дополнительно приобрести 1,5 тыс. единиц новой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования на условиях лизинга для проведения сезонных полевых работ и обеспечения непрерывности производства сельхозпродукции.

Отмечались успехи поставщиков минеральных удобрений: в первом полугодии российские производители удобрений уже обеспечили 66% от прогнозного объема на 2020 г. Треть их них приходится на компанию «ФосАгро», многие годы удерживающую лидерство в сфере поставок минеральных удобрений сельхозпроизводителям.

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