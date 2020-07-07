Москва, , 13:46 — REGNUM Реализация новых автомобилей на российском авторынке в июне 2020 года упала на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 7 июля сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего в прошлом месяце в России было продано 21 038 автомобилей. За первое полугодие текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих машин сократились на 23,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Всего за отчетный период на российском авторынке было продано 122 622 экземпляров авто.

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, в России постепенно восстанавливаются продажи автомобилей после двух месяцев резкого падения.

Напомним, в июне на 9% упали продажи автомобилей российской марки Lada.

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