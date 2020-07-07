Москва, , 13:32 — REGNUM В Счётной палате рассматривают возможность создания совместного с парламентскими институтами информресурса для отслеживания результатов проведенных проверок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.

«Мы также рассматриваем возможность создания совместного информационного ресурса по отслеживаю хода последующей работы по результатам проверок», — заявил Кудрин.

«Мне кажется, это очень мощный шаг по созданию синергии и стыковки работы парламентских институтов и институтов госаудита», — подчеркнул он.

Осенью в Счётной палате планируется провести глубинный опрос депутатов Госдумой, членов Совфеда, чтобы выявлять потребности в работе с материалами, добавил Кудрин.