Йошкар-Ола, , 13:31 — REGNUM В Марий Эл по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным следствия, одно из ООО, зарегистрированное в Йошкар-Оле и занимающееся оптовыми поставками алкогольных напитков, с января по октябрь 2019 года не выплачивало зарплату, при этом деньги на выплаты у организации имелись.

В настоящее время принимаются меры к погашению задолженности. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня объем просроченной задолженности по заработной плате в республике составил 3,453 млн рублей. По сравнению с данными за январь текущего года долги по зарплатам в республике сократились на 11,1%. При сравнении с данными на начало мая, задолженность по зарплате в регионе сократилась почти в два раза — на 47,9%.