Москва, , 13:21 — REGNUM В Счётной палате рассмотрят идею о создании автоматизированного реестра полномочий всех уровней публичной власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме, отвечая на вопрос об интеграции муниципального уровня власти в единую систему публичной власти с точки зрения расходных обязательств.

«Мы как раз тоже над этой проблемой работаем, и в этом году мы проводим экспертно-аналитические мероприятия по выявлению более чётких (критериев) по сбалансированности бюджетов как субъектов, так и муниципалитетов», — заявил Кудрин.

«Мы готовим эти предложения. То, что в вашем выступлении прозвучало — это конкретное предложение. Давайте мы на него тоже посмотрим и дадим на него ответ — в части этого конкретного предложения, такую электронную базу всех полномочий и обеспечения финансирования», — подчеркнул он.