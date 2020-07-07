Москва, , 13:20 — REGNUM Практически все программы развития в России направлены на сокращение бедности, заявил 7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сохраняющийся уровень бедности в стране «проблема, которой приоритетно занимаются и президент, и правительство».

«Безусловно, ликвидация бедности — то, на что направлено действие практически всех программ развития», — заявил представитель Кремля.

Вместе с тем, подчеркнул он, определенные обстоятельства «затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не значит, что работа прекращается».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам генерального директора Института экономических и социальных исследований Алексея Рябинина, для снижения уровня бедности в стране правительству нужно ввести стимулирующий налоговый режим, снять административные барьеры для развития бизнеса и уменьшить процентные ставки по кредитам.

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