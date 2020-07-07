Подгорица, , 13:19 — REGNUM Авиакомпания Belavia объявила о начале чартерных рейсов из Минска в Черногорию с 10 июля.

По сообщению авиакомпании, рейсы по направлению Минск-Тиват будут выполняться ежедневно.

Также в сообщении отмечается, что для поездки в Черногорию не требуется отрицательный тест на коронавирус.

При этом с черногорской стороны никаких сообщений не поступало, тем временем, Белоруссия до сих пор находится в «красном списке» стран института общественного здравоохранения Черногории, откуда могут приехать только граждане и резиденты Черногории и сразу отправиться в карантин. Туристы, согласно рекомендациям института, въехать в Черногорию не смогут.