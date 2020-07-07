Москва, , 13:11 — REGNUM Счётная палата формирует единую базу данных всех проверок с 1999 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.

«Был вопрос по созданию единой базы данных всех проверок. И мы сейчас, с 1 июля, все проверки с 1999 года вывешиваем на нашем сайте в машиночитаемом варианте», — заявил Кудрин.

«Теперь можно читать, обобщать данные, анализировать в автоматизированном режиме данные наших проверок. Мы считали, что это хороший шаг, чтобы учитывать опыт и сопоставлять результаты, которые мы получаем сейчас, с тем, что выявлялось раньше», — подчеркнул он.