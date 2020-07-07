Москва, , 13:10 — REGNUM Нефть марки Brent 6 июля вплотную приближалась к июньскому максимуму $43,93 за баррель на фоне общего увеличения спроса на рисковые активы и выход хорошей статистики по развитым и развивающимся экономикам, но преодолеть уровень пока не смогла, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Нефтетрейдерам не хватило фундаментальных поводов, связанных именно с нефтью, для этого. Однако такой повод может появиться уже в середине недели.

За неделю, которая завершилась 26 июня, запасы нефти в США снизились на 7,2 млн баррелей или примерно в 19 раз сильнее, чем ожидали аналитики.

На этом фоне у трейдеров есть основания полагать, что тенденция усилится и данные за прошлую неделю, которые опубликуют 8 июля также продемонстрируют значительное сокращения запасов нефти.

Тем более, что она включает длинные выходные из-за празднования Дня независимости. Эта статистика может подстегнуть нефть к росту.

В свою очередь главным драйвером роста нефти остается приверженность членов ОПЕК+ сделке. Кроме того, не исключено, что в этом месяце на встрече ОПЕК+ действующие ограничения будут продлены.

Эта мера может быть принята как ответные действия на риск снижения спроса на энергоносители со стороны Китая вследствие заполнения нефтехранилищ, а также стран, ужесточающих ограничения из-за усиления пандемии коронавиурса.

7 июля нефть марки Brent может скорректироваться к уровню $42 — $42,30 за баррель. Однако более значимого падения пока не предвидится.

А уже 8 июля ситуация может кардинально измениться в пользу быков. Нефть попытается протестировать уровень — $43,93 за баррель», — полагает эксперт.

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