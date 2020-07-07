Москва, , 13:04 — REGNUM Рубль 7 июля продолжает дешеветь третий день кряду, возвращаясь к наблюдавшимся в последний раз в мае уровням, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Курс доллара к полудню поднялся на 0,5% до 72,15 руб., курс евро — на 0,15% до 81,3 руб. (утром было 81,6 руб. до снижения курса EUR/USD).

«Формальным поводом для продаж национальной валюты служит слабость валют стран с развивающейся экономикой и снижение цен на нефть, однако основной причиной выступают опасения введения США новых ограничительных мер.

Несмотря на развенчивание Пентагоном и разведкой спекуляций ведущих американских СМИ о якобы имевшем место подкупе Россией представителей группировки Талибан за убийство находящихся в Афганистане военных участники валютного рынка вынуждены учитывать этот фактор как формальный повод для расширения санкций.

Даже если они не распространяются на гособлигации РФ в предложенном зампредседателем комитета сената США по международным отношениям Бобом Мемендесом проекте.

Объяснение этому кроется в большом отрыве Джо Байдена от Дональда Трампа в гонке за право стать будущим президентом, а кандидат от демократов обещал добиться их принятия.

Нынешняя слабость рубля обусловлена ослаблением влияния внутренних факторов: Банк России после снижения ключевой ставки на 1 п. п., вероятно, взял паузу в смягчении монетарной политики, лишив стимулов для нерезидентов держать повышенной долю рублевых гособлигаций.

Вдобавок к этому с 7 июля регулятор для исполнения бюджетного правила сократит продажу валюты из ЗВР с 10,2 млрд руб. до 5,7 млрд руб.

В целом после вчерашних сильных данных по деловой активности в сфере услуг США (индекс ISM cоставил 57,1 п. против прогноза в 50,1 п., максимум с февраля) оптимизм на мировом рынке угас.

Глобальных инвесторов не могут не настораживать динамика рост зараженных коронавирусом, которая бросает тень на перспективы сохранения сложившихся темпов восстановления экономики, а также стартующий на следующей неделе сезон квартальных отчетов, который едва ли преподнесет приятные сюрпризы, поскольку будет отражать ситуацию за апрель-июнь с влиянием карантина.

Вечером 7 июля в 23:30 мск выйдет статистика по запасам от Американского института нефти, которая будет предварять завтрашние данные от минэнерго США. Исходя из текущих настроений на рынке, достижение 8 июля курсом долларом отметки в 73 руб., а курсом евро — 82 руб. не вызовут удивления», — считает эксперт.

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