Москва, , 13:00 — REGNUM Счётная палата вернула в бюджетную систему 4,5 млрд рублей в 2019 году, при этом было возбуждено 25 уголовных дела. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.

«По итогам нашей работы, в бюджетную систему были возвращены 4,5 млрд рублей. 51 материал направлен в Генпрокуратуру, 22 в другие правоохранительные органы, возбуждены 25 уголовных дел, по 20 идёт проверка», — заявил Кудрин.

«К дисциплинарной ответственности привлечены 436 должностных лиц, из которых 23 уволены, 40 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности», — подчеркнул он.