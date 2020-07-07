Чита, , 12:55 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 7 июля 2020 г. в регионе насчитывается 26 474 таких граждан, тогда как ещё в конце мая их было 13 763, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 30 166 человек, безработными признаны 25 211. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в размере 14 556 руб.: сейчас таких 8731. Увеличилось также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 4187 человек.

Только за один день 7 июля — безработными признаны 767 человек. Также известно, что с начала марта свои ИП закрыли 86 человек.

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