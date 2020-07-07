Уфа, , 12:57 — REGNUM 200 троллейбусов ежегодно планируют выпускать на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время на заводе осуществляется модернизация цехов. В самое ближайшее время на предприятии планируют наладить серийное производство электробусов, троллейбусов и трамваев, которые будут соответствовать как российским, так и европейским требованиям безопасности и комфорта.

Отмечается, что конструкторы предприятия уже разработали собственные модели кузовов для электротранспорта. А первые троллейбусы нового поколения будут представлены осенью текущего года. В них будет установлена современная техника, система «ГЛОНАСС» и др.

Сообщается, что в настоящий момент завод производит 100 троллейбусов ежегодно. Продукция завода поставляется в Ростов-на-Дону, Альметьевск, Иваново, Иваново, Чебоксары и Новокузнецк.

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