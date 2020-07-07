Москва, , 12:47 — REGNUM В 2019 году Счётная палата выявила нарушения с общей суммой недополученных средств 884 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.

«На 884 млрд рублей нарушений (выявлено) — на 112 млрд больше, чем в предыдущем году. Министерства стали к нам обращаться что мы не только (ставим) акцент на мелких нарушениях, но пытаемся выявить системные выводы», — заявил Кудрин.

По его словам, в 2019 году в результате аудита Счётной палаты удалось вернуть 4,5 млрд рублей в бюджет. Было возбуждено 25 уголовных дел, по 20 идёт проверка.