Сеул, , 12:39 — REGNUM По предварительным данным, операционная прибыль южнокорейской компании LG Electronics во втором квартале 2020 года составила 493,1 млрд вон (~$411,8 млн), что на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, объём продаж компании сократился на 17,9%, до 12,8 трлн вон (~$10,6 млрд).

По сравнению с первым кварталом операционная прибыль компании сократилась на 54,8%, а объём продаж — на 12,9%.

Отмечается, что во втором квартале года показатели южнокорейской компании оказали значительно выше прогнозов отечественных финансовых компаний.