Подгорица, , 12:30 — REGNUM Показатели работы рынка страховых компаний в Черногории по итогам 2019 года отражают прибыль в 8,3 млн евро, сообщается в отчете агентства по надзору за страховыми компаниями о ситуации на страховом рынке. По сравнению с предыдущим периодом, прибыль страховых выросла на 1,2 миллиона евро. Данные показывают, что все девять страховых компаний, присутствующих на черногорском рынке, показали положительные результаты и их активы достигли суммы в 235 миллионов евро, что на 11,3 процента больше, чем в сопоставимом годовом периоде. Как пояснили в агентстве, активы страховых компаний увеличились, прежде всего, с ростом категории «долгосрочные финансовые вложения», которая на конец 2019 года составила 150,2 млн евро, и эти деньги были в основном вложены в черногорские облигации.