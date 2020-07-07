Минск, , 12:27 — REGNUM Переход на электромобили является одной из основных задач будущей белорусской пятилетки. Об этом 7 июля в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая перед «активом города Минска», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.«Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, — это переход на электромобили, — сказал Лукашенко. — Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать».

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Напомним, в электромобили в Белоруссии разрабатываются на базе китайских автомобилей марки «Джили», сборочное производство которых ведётся в Минской области (г.Борисов). Китайские легковушки позиционируются белоруской пропагандой как «белорусские автомобили» и даже как конкуренты американского бренда «Тесла».

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