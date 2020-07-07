Новосибирск, , 12:23 — REGNUM В Новосибирской области возобновить работу летних веранд смогут 850 заведений общепита. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Напомним, с 6 июля в Новосибирской области летним кафе и верандом разрешили возобновить работу. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства региона было поручено оперативно подготовить соответствующие документы.

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Сегодня, 7 июля, Андрей Гончаров проконтролировал, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила во вновь открывшихся кафе Новосибирска.

«Мы понимаем, что люди соскучились по заведениям такого формата, наше короткое сибирское лето не создает условия для такого постоянного отдыха. Поэтому по многочисленным обращениям граждан, Сибирской федерации рестораторов и отельеров, после консультации с главным санитарным врачом, губернатором было принято решение об открытии летних веранд, — прокомментировал Гончаров. — Вчера глава региона подписал соответствующее постановление, и теперь у нас могут возобновить работу порядка 850 заведений общепита. Главные условия для этого — расстановка столов на расстоянии 1,5−2 метров, обслуживание посетителей с соблюдением санитарных норм, обеспечение сотрудников всеми необходимыми средствами защиты».