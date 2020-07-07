Подгорица, , 12:22 — REGNUM В марте, апреле и мае 2020 года банки Черногории одобрили кредиты на общую сумму 185 миллионов евро, в то время как за те же три месяца 2019 года кредиты составляли 317 миллионов евро, что на 42% меньше. По данным Центробанка, объем утвержденных кредитов в марте 2020 года составил 73,8 миллиона, тогда как в прошлом году и в том же месяце он составлял 109,8 миллиона. В апреле было утверждено 46,6 млн. евро кредитов, а в прошлом году — 119,4 млн. евро, а в мае — 64,5 млн. евро — кредиты по сравнению с 89,5 млн. евро в прошлом году. Еще до появления заболевших коронавирусом в Черногории в январе и феврале, кредитование черногорских банков значительно сократилось. За эти два месяца этого года были утверждены займы на сумму 120 миллионов евро, тогда как в аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 157 миллионов евро.