Сеул, , 12:22 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines с 12 июня возобновит полёты по маршруту Инчхон—Нанкин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, разрешение на возобновление полётов было получено 6 июля.

Известно, что это первый случай возобновления авиасообщения между Южной Кореей и Китаем с момента объявлении пандемии коронавируса.

Отметим, что ранее представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи и Управление гражданской авиации Китая договорились об увеличении числа рейсов между странами в связи с их сокращением на фоне пандемии коронавируса. В рамках договоренностей, разрешение на выполнение рейсов между Китаем и Южной Кореи получат десять южнокорейских и десять китайских авиакомпаний.