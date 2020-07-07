Москва, , 12:14 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск к Министерству обороны России. Истцом выступает строительное АО «Трансинжстрой», которое работало на возведении московского метрополитена. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 6 июля 2020 года. Сумма иска — 55 407 974,97 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

Компания-истец учреждена в феврале 1993 года в Москве, но ведёт свою историю с мая 1955 года. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Уставный капитал — более 507 млн рублей. Директор с мая 2018 года — Олег Перфилов. Учредителем АО выступало Министерством имущественных отношений РФ. По данным с сайта компании, она занималась строительством московского метрополитена, а также множества других объектов транспортной инфраструктуры и не только.

По открытым данным «Трансинжстрой» было поставщиком в 143 госконтрактах на сумму 701,5 млн рублей. У компании есть ряд контрактов с госучреждениями, подведомственными Минобороны РФ, в том числе на отпуск тепловой энергии.