Уфа, , 12:30 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с работой АО «Башнефтегеофизика». Об этом 7 июля сообщает пресс-служба главы Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона выехал в Бураевский район и провел на базе сейсморазведочной партии № 10 Уральской сейсмической экспедиции АО «Башнефтегеофизика» совещание в формате «Промышленный час». А перед этим он ознакомится с работой этой компании, которая является одним из ведущих российских предприятий нефтегазодобывающей отрасли.

Отмечается, что Радий Хабиров осмотрел сейсмическую станцию «Батыр», которая предназначена для поиска месторождений газа и нефти. Кроме этого, он осмотрел парк техники и отметил хорошее оснащение персонала сейсморазведочной партии и хорошую организацию работ. Глава региона вручил сотрудникам полевой партии ключи от новой каротажной станции.

По его словам, предприятие имеет очень интересную технику. К тому же на нем отлажены все процессы, а показатели по выручке и инвестициям впечатляют.

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