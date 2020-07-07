Казань, , 12:23 — REGNUM В Татарии из международного аэропорта «Казань» увеличится частота полетов в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю. Кроме вторника, четверга и субботы авиарейсы свяжут два города и по понедельникам. Перелет будет длиться 1 час 50 минут, осуществлять его будут на комфортабельных лайнерах, рассчитанных на 100 пассажиров.

По вторникам, четвергам и субботам из Казани самолет будет вылетать в 15:15, прибытие в Ростов-на-Дону в 17:05. Из Ростова-на-Дону рейс отправится в 12:40 с прибытием в Казань в 14:20.

По понедельникам самолет из столицы РТ будет вылетать в 16.00, в Ростове-на-Дону приземлится в 17:50, обратно в Татарию рейс запланирован на 13:25 с приземлением в аэропорту Казани в 15:10. Время в городах совпадает с московским.

ИА REGNUM напоминает, авиакомпания «ИрАэро» с 9 июля открывает рейс по маршруту Новый Уренгой — Казань — Минеральные Воды.

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