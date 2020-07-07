Нижний Новгород, , 12:04 — REGNUM Министерством социальной политики Нижегородской области приобретено 100 квартир для детей-сирот, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Контракты на покупку еще 5 квартир находятся на стадии заключения. До 17 июля идет прием заявок на аукционы на приобретение еще 17 жилых помещений в Нижнем Новгороде. Всего проведено 235 аукционов на покупку жилья для детей-сирот в черте города.

Также на сегодняшний день в районах области заключены муниципальные контракты на приобретение 338 квартир для детей, оставшихся без родителей, проводятся аукционы на приобретение 61 жилого помещения.

Всего в 2020 году на обеспечение собственным жильем детей-сирот выделено 994,48 млн рублей, в том числе 867 123 600 рублей — из средств областного бюджета. Всего планируется купить почти 700 квартир.