Брюссель, , 11:59 — REGNUM В 2020 году падение реального ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавирусной инфекции составит 8,7% вместо 7,7% предполагавшихся в мае. Такие цифры содержатся в промежуточном летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

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При этом экономика всего Евросоюза может упасть на 8,3% против 7,4%, как ожидалось весной. Также ухудшен и прогноз роста экономики еврозоны. В 2021 году, согласно документу, она может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее. При этом, по оценкам Еврокомиссии, ВВП ЕС в следующем году вырастет на 5,8%. Ранее этот показатель заявлялся на уровне 6,1%.

«Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны», — приводит издание «Прайм» комментарий ЕК.

Что касается мирового ВВП за исключение стран Евросоюза, то, по оценкам ЕК, он сократится на 3,9% против ожидавшегося весной снижения на 2,9%. Замедлится и рост этого показателя в 2021 году — на 4,9% вместо 5%.

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