Душанбе, , 11:58 — REGNUM В первые пять месяцев 2020 года в Таджикистане произведено 346,7 тонн кокона шелкопряда. Такие данные приводит Агентство по статистике при президенте страны.

Заметно значительное снижение — 45% — по сравнению с тем же периодом прошлого 2019 года. Тогда в Таджикистане было произведено 630,8 тонн этой продукции.

В 2020 году в страну ввезено 18,5 тыс. коробок яиц шелкопряда из Китая.

Отметим, что в Таджикистане работает только одно предприятие, производящее из пряжи и шёлка атлас и адрас (полушёлковая узорчатая ткань).