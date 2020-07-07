Ташкент, , 11:58 — REGNUM

Министерство финансов Узбекистана планирует усилить контроль государственных банков через независимых иностранных директоров. Об этом заявил глава ведомства Тимур Ишметов 7 июля в эфире телеканала «Узбекистан 24».

По его словам, в наблюдательные советы государственных банков привлечены 14 иностранных независимых директоров. Минфин также ведет переговоры еще с 11 специалистами. До конца 2020 года долю иностранных независимых членов в наблюдательных советах планируется увеличить до 30%.

Ишметов добавил, что валютная и кредитная политика банков должна утверждается через наблюдательные советы. Поэтому независимые директора, напрямую подчиняющиеся минфину, позволят усилить контроль над банками.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил активизировать трансформацию коммерческих банков в республике. До 2025 года долю частного сектора в активах планируется увеличить до 60%.

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