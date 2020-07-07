Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области аграрии обработали свыше четверти уборочных площадей, собрав без малого 3 млн гектаров зерна нового урожая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля.

Так, труженики донского села убрали более 870 тыс. гектаров (общая площадь уборочных площадей превышает 3 млн гектаров). Валовой сбор уже составил 2 млн 747 тыс. тонн при средней урожайности почти в 31,5 центнера с гектара. Наиболее активно ведётся работа в полях в Сальском, Зимовниковском, Песчанокопском и Целинском районах, где убрано наибольшее количество площадей. Высокой урожайности — свыше 45 центнеров с гектара — добились хлеборобы в Мясниковском, Кагальницком, Багаевском и Веселовском районах.

Как отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров, установившаяся на Дону сухая и жаркая погода «способствует созреванию урожая и ведёт к ускорению темпов уборочных работ».

ИА REGNUM ранее сообщало, что донские хлеборобы могут собрать 10 млн тонн зерна нового урожая. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Неклиновский район 3 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область может собрать 10 млн тонн зерна — губернатор