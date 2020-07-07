Москва, , 11:43 — REGNUM Надомное гостиничное обслуживание в России оказалось главным бенефициаром «всей истории с коронавирусом». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, выступая на площадке Регионального туристического форума «Родные просторы».

«Частный сектор оказался главным бенефициаром всей истории с коронавирусом, — сказал он. — Надомное гостиничное обслуживание не закрывалось и никакими органами не контролировалось. Они работали всё это время. Сейчас важную роль могут сыграть меры государственного стимулирования внутреннего туризма».

При этом он подчеркнул, что сделать математически выверенный прогноз о будущем внутреннего туризма в России с учётом высокого уровня неопределённости основных факторов, строго говоря, невозможно. Кроме того, он указал на фактор «ручного управления статистикой», потому что «нарисовать могут всё, что угодно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сказала, что туристический рынок РФ мобилизован и намерен продолжить работу.

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