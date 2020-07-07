Москва, , 11:38 — REGNUM Туристический рынок РФ мобилизован и намерен продолжить работу, считает Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила 7 июля, выступая на площадке Регионального туристического форума «Родные просторы».

«Состояние туристической отрасли России можно оценить как вполне удовлетворительное с учётом тех обстоятельств, в которых приходится находиться отрасли, — сказала она. — Пандемия ударила по передвижениям людей. Туризм оказался в жёстком клинче. Но из-за того, что в одинаковом положении оказался весь рынок, включая гостиничную индустрию, ввиду того что это затронуло всех партнёров, то получилось, что рынок мобилизовался. Стало понятно, что это беспрецедентный период. Поэтому сейчас мы можем оценить, что рынок в достаточно стабильном положении. Он мобилизован, собран и намерен продолжить работу после того, как всё закончится. Осталось только немного подождать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе форума было сказано, что по разным оценкам, в мировой туристической отрасли работы могут лишиться до 120 млн человек.

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