Ижевск, , 11:34 — REGNUM С января по май 2020 года на предприятии «ЛАДА Ижевск» было собрано 32 265 машин, сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года предприятие собрало более 52 тыс. легковушек. Таким образом, за пять месяцев нынешнего года Ижевский автозавод уменьшил объем производства в 1,6 раза.

При этом в 2019 году машин на заводе было собрано на 2,2% меньше, чем в 2018 году — до 128 тыс. экземпляров.

На данный момент Ижевский автозавод выпускает: Lada Vesta, Lada Vesta SW, Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.

Напомним, в мае 2020 года в РФ было продано новых легковых автомобилей марки Lada на сумму 9,7 млрд рублей, а за первые пять месяцев этого же года объем выручки, полученной от продажи машин отечественного бренда, превысил 64 млрд рублей.

Читайте также: АвтоВАЗ может выпустить лимитированную версию LADA 4x4