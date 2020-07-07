Сыктывкар, , 11:24 — REGNUM Пассажирские авиаперевозки в пределах республики Коми в июле решено возобновить, об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и транспорта.

С 21 июля дважды в неделю, по вторникам и четвергам, самолёты будут перевозить пассажиров по маршруту «Сыктывкар — Печора — Инта — Печора — Сыктывкар». Билелеты начнут продавать 7 июля.

После улучшения эпидемиологической обстановки в Усинске возобновятся рейсы из Сыктывкара в Усинск через Ухту и обратно. В июле и августе пять раз в неделю вместо двух будут осуществляться рейсы «Сыктывкар — Усть-Цильма — Сыктывкар».

«Комиавиатранс» будет выполнять все рейсы на самолётах L-410, уточнили в министерстве.