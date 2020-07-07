Москва, , 11:21 — REGNUM По разным оценкам, в мировой туристической отрасли работы могут лишиться до 120 млн человек. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев, выступая на площадке Регионального туристического форума «Родные просторы».

«В новейшей истории России и мирового туризма такого не было, — сказал он рассуждая о влиянии пандемии на туристическую отрасль. — По оценкам Всемирной организации туризма, при благоприятном сценарии выхода из пандемии спад турпотоков в 2020 достигнет 2,4 раза. А спад выручки в туристической отрасли достигнет 4,6 раз. Если говорить о неблагоприятных прогнозах, то цифры будут ещё страшнее. И более того, в целом в мировой туристической отрасли работы могут лишиться до 120 млн человек. По разным оценкам. Мы понимаем, что это реально кошмар. Это тяжелейшая ситуация, которую ни мировой туризм, ни российский ещё не переживали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова заявила, что в России туризм оказался в фокусе внимания высшего руководства страны.

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