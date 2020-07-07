Улан-Удэ, , 11:13 — REGNUM Потери бюджета Бурятии из-за выросших затрат, а также выпадения налоговых доходов в связи с эпидемией коронавируса составили около 10 млрд рублей. Об этом рассказал депутатам регионального парламента глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, плана бюджета на 2021 год пока нет и неизвестно вообще, что будет дальше.

«Дай бог продержаться на тех планах и параметрах, которые мы планируем. У нас предварительно разрыв бюджета — около 10 миллиардов рублей, 8−10 где-то так», — передаёт портал «Байкал-Daily» слова главы.

Алексей Цыденов отметил, что затраты увеличились на 5 млрд рублей, при этом доходы снизились ещё на 4−5 млрд из-за снижения налоговой базы. В связи с этим задачей руководства региона становится, по его мнению, обеспечение социально-экономической стабильности.

Добавим, что общие потери экономики республики могут оказаться существенно выше. Как сообщало ИА REGNUM, только потери туристической отрасли Бурятии за 2020 год чиновники ранее оценили в 2,6 млрд рублей.

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