Москва, , 11:03 — REGNUM В России туризм оказался в фокусе внимания высшего руководства страны, считает заместитель главы Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила, выступая на площадке регионального Туристического форума «Родные просторы».

«Отрасль постепенно начинает оживать. Мы позитивно смотрим в будущее, — сказала она. — Для этого есть ряд предпосылок. Наверняка вы знаете, что идёт большая работа над созданием национального проекта «Туризм», которая завершится до конца года. Это больше чем просто работа над нацпроектом. Туризм наконец-то стал в фокусе высшего руководства страны. На туризм выделяют деньги, и меняется отношение. На туризм смотрят как на достаточно конкурентоспособный ресурс, который в стратегической перспективе мог бы приносить достаточные доходы в бюджет нашей страны. Пока мы далеки по многим параметрам от стран-конкурентов, которые занимают большую долю на рынке туризма. Нам есть куда расти. И на этом рынке можно потолкаться локтями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев заявил, что туристические компании с нетерпением ждут опубликования постановления правительства РФ об условиях переноса туров и возврата денежных средств.

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