Москва, , 10:53 — REGNUM Туристические компании с нетерпением ждут опубликования постановления правительства РФ об условиях переноса туров и возврата денежных средств. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев, выступая на площадке Регионального Туристического форума «Родные просторы».

«Мы с нетерпением ждём опубликования постановления правительства по условиям переноса туров и возврата денежных средств, — признался он. — Это очень важное постановление, и оно направлено не на защиту туристического бизнеса, а на защиту интересов наших конечных потребителей, туристов — граждан РФ. Если сегодня компаниям предъявить требования мгновенного возврата ранее оплаченных средств по турам, это приведёт к коллапсу отрасли, и туристы не получат ни денег, ни услуг, которые они оплатили. Почему нельзя вернуть деньги сегодня? Эти деньги не лежат на счетах турагентств. Они проплачены в объекты размещения, в авиакомпании. Это важно понимать».

Кроме того, он подчеркнул, что туристические компании хотели бы получить от государства помощь: либо в виде беспроцентных кредитов, либо кредитов, которые могут быть списаны на выплаты заработных плат, при условии что туристические компании не увольняют сотрудников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тополкараев заявил, что внутренний туризм становится палочкой-выручалочкой и драйвером развития всей туристической отрасли РФ.

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