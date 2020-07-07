Москва, , 10:45 — REGNUM Внутренний туризм становится палочкой-выручалочкой и драйвером развития всей туристической отрасли РФ, считает генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Тополкараев заявил 7 июля, выступая на площадке регионального Туристического форума «Родные просторы».

«Внутренний туризм становится палочкой-выручалочкой и драйвером развития всей туристической отрасли РФ, — сказал он. — В прошлом он помог многим компаниям выжить и дойти до момента, когда выездной туризм заработал. Сегодня весь мировой туризм находится в состоянии коллапса. И опять внутренний туризм может позволить туристическим компаниям выжить в этой сложной и тяжелейшей ситуации. Туристический рынок живёт и пытается работать в условиях тотальной неопределённости. Мы не всегда понимаем логику закрытия тех или иных туристических направлений и сроки их открытия. Мы даже не всегда понимаем требования по безопасности, которые предъявляются на внутренних курортах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня 7 июля стартовал региональный Туристический форум «Родные просторы».

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