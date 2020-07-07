Ташкент, , 10:40 — REGNUM Приток денежных средств в кассы банков Узбекистана в июне увеличился на 85%, до 14,6 трлн сумов ($1,43 млрд) по сравнению с апрелем 2020 года, сообщили 7 июля в пресс-службе Центрального банка республики.

Отмечается, что в апреле-июне 2020 года обращение денежной массы в банковской системе республики формировалось под воздействием социально-экономических процессов, вызванных пандемией.

По итогам апреля поступления средств в банки сократилось на 41%, до 7,912 трлн сумов ($777 млн). Улучшение динамики оборотных средств в июне связано со смягчением карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил активизировать трансформацию коммерческих банков. Долю частного сектора в банковских активах к 2025 году планируется увеличить с 15% до 60%.

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