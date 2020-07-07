Москва, , 10:34 — REGNUM Советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов задержан в Москве. Об этом сегодня, 7 июля. сообщил ряд СМИ.

Так, по данным телеканала 360, задержание может быть связано с делом о государственной измене. Других подробностей не приводится. Официальные источники эту информацию пока также не подтвердили.

Напомним, в мае 2020 года журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. На этом посту он занимался выстраиванием информационной политики внутри Роскосмоса и входящих в неё предприятий, а также курировал ряд спецпрограмм. Ранее он работал в издательском доме «Коммерсантъ» и в газете «Ведомости».