Ульяновск, , 10:25 — REGNUM В Ульяновской области на реконструкцию и техническое перевооружение ряда производств на заводе «Авиастар-СП» предусмотрено 1,384 млрд рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о выполнении работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение производства для изготовления деталей отъемной части крыла, сотовых панелей и панелей фюзеляжа акционерного общества «Авиастар-СП», г. Ульяновск». Вводимая мощность в рамках реконструкции составит 6210 кв. метров.

Согласно документу, планируется реконструкция участков в ряде производственных корпусов (в частности, на участках механической обработки, изготовления металлического сотового заполнителя, очистки стоков и сточных вод), в инженерном и лабораторном корпусе 45, на участке клёпки панелей фюзеляжа.

Начальная (максимальная) стоимость контракта определена в размере 1 384 935 114 рублей 92 копейки, в том числе НДС составляет 230 822 519,15 рублей (20%). Это средства бюджетных инвестиций и собственные средства заказчика.

«Лимит бюджетных инвестиций: 1 372 427,83 тыс. рублей. Лимит собственных средств заказчика: 12 507,28 тыс. рублей», — отмечается в документации.

Данные работы при подписании контракты должны быть выполнены до 15 сентября 2022 года.