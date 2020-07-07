Москва, , 10:27 — REGNUM Семьи с детьми и медицинские работники смогут воспользоваться программами льготного автокредитования в России. Соответствующее постановление российского правительства вступает в силу с 7 июля.

Получить льготные автокредиты смогут только те граждане, кто участвует в программе трейд-ин. Кроме того, на скидку в размере 10% претендуют также те, кто ранее не имел в собственности транспортное средство.

При этом жители Дальневосточного региона получат скидку в размере 25% при покупке электрокара. Предельная цена покупаемых автомобилей по данной программе возросла с 1 млн до 1,5 млн рублей.

На реализацию данной программы в 2020 году было выделено порядка 22,5 млрд рублей.

Напомним, льготные автокредиты распространяются на покупку только новых машин. У покупателя при этом обязательно должны быть водительские права.

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